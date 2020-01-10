Пресс-секретарем главы Башкирии стала 24-летняя Диана Ихсанова

Новым пресс-секретарем главы Республики Башкортостан Радия Хабирова назначена Диана Ихсанова. Она заняла должность, которая была вакантной с осени прошлого года, после того, как прежний пресс-секретарь Фанур Ягафаров стал вице-премьером правительства республики.

Диана Ихсанова - уроженка Кармаскалинского района. У нее два высших образования - окончила Уфимский государственный университет экономики и сервиса, Башкирский государственный университет. Трудовую деятельность начала в 2015 году в качестве индивидуального предпринимателя. Затем три года была главным редактором молодёжного информационного агентства "МИР: Молодежь. Идеи. Развитие".

В 2018 году поступила на госслужбу, став ведущим специалистом Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая республика". В том же году перешла на работу в ТРК "Башкортостан", а затем - в рабочую группу при администрации главы региона по обращениям жителей в социальных сетях (система "Инцидент-менеджмент"), где и трудилась до нынешнего назначения.