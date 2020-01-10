В Башкирии начнут штрафовать за парковку на мусорной площадке

Жители и гости Башкирии, которые оставляют свои автомобили около контейнерных мусорных площадках, рискуют получить штраф. О вступлении в силу изменений в Кодекс РБ об административных правонарушениях сообщили в региональном Госсобрании.

Наказывать будут за машины, оставленные также на площадках для складирования крупногабаритных отходов, перед площадками и перед входами в помещения мусороприемных камер. Гражданам-нарушителям за парковку на контейнерных площадках и возле них грозит от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы возрастут: для граждан - от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 35 тысяч до 50 тысяч рублей.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, закон был принят в связи с многочисленными обращениями в парламент республики управляющих компаний, организаций, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов.

- Контейнерные площадки и подъезды к мусоропроводам в жилых кварталах зачастую перегораживаются автомобилями, которые парализуют работу мусоровозов. Это наносит экономический ущерб и неблагоприятно сказывается на экологической обстановке из-за несвоевременного вывоза отходов. Штрафы должны оказаться более эффективными, чем надписи с предупреждениями о запрете парковки, - отметил Константин Толкачев.

Не касается закон лишь служб, которые занимаются эксплуатацией и содержанием контейнерных площадок, а также выполняющих аварийные и иные неотложные работы на объектах жизнеобеспечения населения.