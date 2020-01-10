В Пермском крае столкнулись автобус с детьми и пять машин

Сегодня днем на 469 километре трассы М-7 Волга произошло массовое ДТП с участием фуры, газели, автобуса и нескольких легковых автомобилей.

В автобусе находились дети, возвращавшиеся со спортивных сборов. По предварительным данным краевого Минздрава, известно о 9 пострадавших, среди них 4 ребенка, погибших нет.

Очевидцы выложили фото с места ДТП в соцсетях.

Фура перегородила движение, на месте происшествия работают бригады МЧС и скорой помощи. Водителям, направляющимся в объезд Краснокамска, рекомендуется выбрать другие дороги.