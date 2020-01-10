В Уфе столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ

Вечером 10 января в Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса ГАЗель Next и КамАЗа. Об этом в своем блоге сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным, случилось ДТП около половины пятого по московскому времени на улице Калинина. Автобус двигался по маршруту №211 Кузнецовский затон - Тимашево.

В момент аварии в салоне находились пять пассажиров. После столкновения с КамАЗом трем пассажиркам ГАЗели понадобилась помощь медиков - их увезли в больницу для осмотра. На месте работает полиция.