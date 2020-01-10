В Уфе врачи спасли беременную женщину с проникающим ранением живота

Уфимские врачи провели сложнейшую операцию по спасению раненой беременной женщины и ее малыша. Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

- В роддом №3 на 34-й неделе беременности поступила женщина, которая получила глубокое проникающее ранение живота. Были задеты брюшина, сальник, матка и предплечье ребенка. Врачи оказали им необходимую помощь. В итоге мать и малыш чувствуют себя нормально, - написал министр.

Он отметил высочайший профессионализм своих коллег, которым удалось сохранить две жизни - анестезиологам-реаниматологам Евгению Кукушкину и Владиславу Романову, акушерам-гинекологам Альберту и Лиане Савиным, хирургу 8-й городской больницы Алексею Широбокову.