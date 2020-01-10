Пермским медикам пришлось лететь в тайгу за заболевшим туристом

Пермская санавиация спасла жизнь туристу, путешествующему в новогодние каникулы в одном из самых отдаленных районов Прикамья - Чердынском.

Звонок от туристов в Пермскую краевую службу спасения поступил 8 января в начале девятого вечера. Они сообщили, что одному из членов группы, путешествующих по тайге на снегоходах, стало плохо - тот жаловался на резкую боль в животе и рвоту.

Спасатели передали информацию в отделение санитарной авиации краевой клинической больницы. Но поскольку уже стемнело, да и погодные условия были достаточно опасными, было решено отложить вылет на утро.

Как рассказал "Российской газете" заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Алексей Степанов, первая помощь пострадавшему была оказана консультативным путем. Доктор связался с туристами с помощью спутниковой связи и дал необходимые рекомендации для больного. Кроме того, они сориентировались по координатам, чтобы врачи и спасатели, планирующие вылет, не заблудились.

По словам Степанова, туристы находились в труднодоступном месте: до Ныроба было около 170 километров, а дороги заметены снегом. Добираться на снегоходах в таких обстоятельствах было крайне опасно. Благо, путешественники нашли заброшенный дом, в котором и расположились.

- Мы договорились, что поблизости от ночевки туристы сделают что-то вроде посадочной площадки, где вертолет мог бы приземлиться, - рассказывает Алексей Степанов. - Они попытались утрамбовать снег с помощью снегоходов, но это не помогло. Когда мы прилетели, машина сесть не смогла, и нам со спасателями пришлось высаживаться из вертолета, зависшего над землей. До пациента мы добирались по сугробам, в буквальном смысле по пояс. Так же эвакуировали и больного.

На борту состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Но поскольку расстояние от Перми до точки переброса составляло 400 километров, то на обратном пути пришлось сделать остановку для дозаправки. По прибытию в краевую больницу, мужчину срочно прооперировали - у него обострилась язва, и был обнаружен перитонит. Уже к вечеру его отключили от аппарата искусственного дыхания и теперь чувствует себя относительно хорошо. На данный момент его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.

Как сказал доктор, больному повезло. Неизвестно как могла бы сложиться ситуация, если бы погода не позволила команде спасателей и врача-реаниматолога долететь на вызов.

- Пилот вертолета - настоящий профессионал, - говорит Алексей Степанов. - Ему удалось очень филигранно обойти непогоду, и мы успели вовремя.

По его словам, случаи экстренных вызовов к туристическим группам для санавиации - не редкость. Приземляться приходится в самых разных условиях, или не приземляться вообще, как было в этот раз.

Кстати

За прошедший 2019 год вертолет санавиации пролетел 464 часа 54 минуты, было осуществлено 179 вылетов, эвакуировано 217 пациентов, в том числе 42 ребенка, из которых семеро - младше года.