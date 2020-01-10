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10.01.2020 10:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Никаких карточек

Как предприятия Кузбасса будут гасить долги по заработной плате
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 2(8056)
Кузбасские предприятия - должники по заработной плате составили планы поэтапного выполнения финансовых обязательств. Что мешает их реализовать?
Что дает кузбасским предприятиям правильная организация труда

Ситуация с оплатой труда в регионе в конце 2019 года сложилась непростая. Всего за месяц - с 1 ноября до 1 декабря - совокупная задолженность предприятий области увеличилась, согласно данным Кемеровостата, почти на 49,2 миллиона рублей - с 202, 6 до 251,8 миллиона. И основную долю этой суммы составил долг угольных предприятий. В их числе - ООО "Шахтоуправление Карагайлинское" и ООО "Ровер". Первое не выплатило 939 работникам свыше 38 миллионов руб-лей, а второе - 456 работникам 25 миллионов. А возглавили список акционерные общества в стадии банкротства - "Шахта "Заречная" и "Шахта "Алексиевская". На начало декабря они задолжали трудовым коллективам (это более десяти тысяч человек) 89,7 миллиона и 54,3 миллиона рублей соответственно. В результате горняки стали отказываться спускаться в забой. В декабре количество уведомивших руководство о невыходе на работу на обеих шахтах, добывающих энергетический уголь, сильно упавший в цене, доходило почти до двух сотен.

На этом фоне в интернете прошла информация: шахтерам - членам профсоюза вместо получки выдают продуктовые карточки номиналом в тысячу рублей. "Никакого отношения к заработной плате карточки не имеют", - прокомментировал ситуацию на своей страничке в соцсети замгубернатора области Андрей Панов. Он пояснил, что раньше профсоюз обеспечивал активистов новогодними подарочными наборами, а в этом году наборы решили заменить сертификатами известной продуктовой сети. Что же до зарплатных долгов, то они, как сообщил чиновник, обязательно будут погашены, резервы для этого уже изыскивают.

Так или иначе, но ближе к концу месяца представителей добывающих предприятий вызвали на ковер - в областной штаб финансового мониторинга. Они заверили, что с основными зарплатными долгами рассчитаются до конца года (речь шла о выплате в общей сложности 82 миллионов рублей). А в 2020-м платежи будут осуществляться поэтапно. Несмотря на процедуру банкротства.

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- У арбитражных управляющих есть инструменты, позволяющие не допускать просрочек по выплате заработной платы. Необходимо вести грамотную договорную работу с контрагентами, оперативно и своевременно работать с кредиторской задолженностью, избавляться от непрофильных активов и нерентабельных направлений деятельности, уменьшать издержки. Банально экономить на чем-то, но зарплату выдавать в первую очередь, - отметил представитель общероссийского профсоюза арбитражных управляющих в Кемеровской области Александр Шлигель.

В итоге арбитражным управляющим рекомендовали позаботиться о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей и экс-руководителей компаний-банкротов, а также отслеживать дебиторскую задолженность в постоянном режиме, контролировать проведение конкурсов для погашения долгов перед работниками за счет продажи имущества предприятий, учтенного в конкурсной массе.

Тем временем

Перед Новым годом суд кузбасского города Юрги на год дисквалифицировал гендиректора ООО "Юргинский машиностроительный завод" Анатолия Лазарева. Причина - долги по зарплате работникам предприятия. Такое решение было принято после того, как суд рассмотрел три административных дела по фактам невыплаты машиностроителям денег, заработанных в апреле, мае и июне 2019-го. К дисквалификации "прилагается" штраф в сумме тридцать тысяч рублей за каждое нарушение, а также запрет занимать руководящие посты в организациях. При этом задолженность, достигшую к началу ноября около ста миллионов рублей, удалось погасить лишь после вмешательства региональных властей.

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