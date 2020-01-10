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10.01.2020 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Рождественская история произошла в Алтайском крае. 13-летний школьник заплатил в рейсовом автобусе за маму с малышом, и его жизнь резко изменилась.

Известный Instagram-блогер Наталья Мишина приехала на новогодние праздники из Санкт-Петербурга в Камень-на-Оби навестить родных. При посадке в автобус ее маленький сын раскапризничался. А тем временем за их проезд заплатил незнакомый мальчик.

Фото: iStock
В чем особенность рождественских рассказов

- Просто потому что решил позаботиться о женщине с маленьким недовольным ребенком. Потому что в Ваниной семье принято заботиться, - рассказала Наталья подписчикам в своем Instagram. - Мы ехали вместе четыре остановки, и Ваня рассказал, что любит рисовать. Папы нет. Живут с мамой. Денег не хватает. Делают ремонт. Каждое слово нашего случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я же тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос... нет. Не настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос настоящим человеком.

Ваня вышел на своей остановке, и Наталья не успела узнать его фамилию и адрес. Но решила во чтобы то ни стало найти их семью, чтобы сказать спасибо маме мальчика. Благодаря подписчикам ей удалось разыскать своего случайного попутчика.

Наташа привезла Ване фрукты в подарок, познакомилась с его мамой и решила запустить акцию "Рождественское чудо для Вани". Собрать деньги, чтобы семья могла сделать ремонт в доме, а мальчик смог пойти учиться в художественную школу.

На просьбу Наташи в первый день откликнулось более 2000 человек. Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.

- В нашем возрасте в сказку верить уже сложно, но она произошла. Мы благодарим вас от всего сердца, - записала видеообращение к интернет-пользователям мама Вани Татьяна.

Она рассказала, что планирует купить для сына квартиру. И может быть через много лет в этой квартире он будет рассказывать своим детям о том, что чудеса все-таки случаются.

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Замечали, что больше всего откликаются те истории, в которых скрыта наша личная боль? Вчера мы с Мишкой познакомились в автобусе с мальчиком Ваней, который оплатил наш проезд, просто потому что решил позаботиться о женщине с маленьким *недовольным* ребёнком. Потому что в Ваниной семье принято заботиться. Мы ехали вместе 4 остановки и Ваня рассказал, что любит рисовать. Папы нет. Живут с мамой. Денег не хватает. Делают ремонт. Каждое слово нашего случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я же тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос...нет. Не настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ. Ваня вышел на своей остановке, а я не успела спросить его фамилию. Но уже тогда твёрдо решила найти их семью. Чтобы сказать «спасибо» Ваниной маме, которая вкладывает столько доброты в сына. Чтобы подарить немного рождественской сказки этому обычному каменскому мальчику. Чтобы просто мы с вами знали, что в мире много хорошего. И оно совсем рядом с нами. ... В сторис реквизиты карты мамы Вани. На всякий случай закрепила в хайлайтах, папка «Чудо». Я уже сделала перевод. Вдруг вам тоже захочется присоединиться к этой волшебной истории.❤️

Публикация от Наташа Мишина (@beautiful.mom)

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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