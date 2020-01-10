В конце января в Новосибирске начнется обсуждение скорректированного генплана города, который предполагается утвердить в нынешнем году. Мегаполис активно развивается, и это развитие вызывает много вопросов. На некоторые из них в интервью "РГ" рассказал новый главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

В городе, особенно в новых микрорайонах, заметная нехватка поликлиник, детских садов, кое-где школ. Когда эту проблему все-таки решат?

Александр Ложкин: Сегодня мы готовим корректировку генерального плана города, утвержденного еще в 2007 году. В нем явно были завышены объемы планируемого строительства школ, детских садов, транспортных объектов. Соответственно, и баланс жилья и необходимой инфраструктуры не всегда удавалось соблюдать. Одна из главных задач сейчас - формирование сбалансированной застройки.

В конце января мы планируем начать публичные слушания по проекту генплана. Новосибирцы смогут высказать свои мнения на четырех площадках в разных районах города или внести предложения в электронном виде. Мы их проанализируем с привлечением экспертов. В начале лета, надеюсь, генплан будет принят в новой редакции.

То есть новые микрорайоны без социальной инфраструктуры уйдут в прошлое?

Александр Ложкин: Постепенно. Скорректированный генплан оценивает обеспеченность территорий социальной инфраструктурой и возможности ее создания. В новой редакции места для возведения детских садов, школ, поликлиник - обязательное требование. Такие участки резервировали и раньше, но нередко в границах частного сектора, запланированного под снос, а это вело к удорожанию строительства социальных объектов в несколько раз.

Держим ситуацию на контроле и там, где земля не муниципальная. Например, военный городок - это федеральная собственность. Развитием этой территории занимается корпорация "Дом.рф", и мы ведем с ней активный диалог. Место очень сложное: с одной стороны, близко к центру города, с другой - совершенно не обеспечено дорожными развязками, социальной инфраструктурой. Плюс к этому более тридцати объектов культурного наследия. Если там будет только жилищное строительство, то это приведет к очень серьезным проблемам в Октябрьском районе.

Новосибирску пообещали настоящий небоскреб недалеко от театра "Глобус". Нужны ли городу такие высотки?

Александр Ложкин: В Новосибирске заявлено несколько проектов "100+", то есть строительства домов высотой более ста метров, и один из них действительно уже в стадии реализации. Интерес к таким проектам есть, и, думаю, в ближайшие несколько лет Новосибирск обзаведется небоскребами. Но основную ставку мы делаем на средне-этажное строительство - дома до девяти этажей. Очевидно, что этот сегмент сегодня "вымывается", и мы планируем разработать механизмы стимулирования такой застройки. Высотки никто не запрещает, но и здесь необходим баланс.

Мы ведем переговоры с федеральными органами власти о том, чтобы Новосибирск стал одним из участников пилотного проекта по внедрению стандартов комплексного развития городских территорий и реализации стратегии пространственного развития города. Это целый ряд ключевых критериев, продекларированных в стратегии развития жилищной сферы РФ: застройка должна быть комплексной, сбалансированной, с пешеходной доступностью социальных объектов и зеленых зон. В том числе предполагается стимулирование развития высокоплотной среднеэтажной застройки. Преимущества ее очевидны - создается комфортная, привычная для горожан среда. Надо сказать, что и сегодня застройщики много делают для благоустройства Новосибирска. Если не брать во внимание Москву и Санкт-Петербург, то в большинстве городов-миллионников всего по одному-два застройщика, которые не просто "штампуют" квадратные метры, а создают качественную городскую среду. В Новосибирске таких девелоперов около десятка, и на их долю приходится примерно половина вводимого жилья. И если еще недавно оно относилось к высокому ценовому сегменту, то сегодня это и экономкласс.

Почему же Новосибирск часто критикуют за отсутствие комфортной городской среды, да и в соответствующих рейтингах он далеко не лидер?

Александр Ложкин: Помимо архитектурной политики, есть и другие факторы, серьезно влияющие на облик города. Например, "в наследство" от 1990-х годов досталось засилье разноформатной рекламы на улицах и всевозможных торговых киосков, павильонов. В этом плане сравнивать нас с Москвой или Казанью, где навели порядок, пока не приходится. Но опыт той же столицы Татарстана показывает, что справиться с проблемой можно. И мы действительно начинаем активную борьбу за облик города.

Два месяца назад был принят архитектурно-художественный регламент размещения вывесок и рекламных конструкций на зданиях и сооружениях. Любая вывеска теперь должна соответствовать определенным правилам - от размеров до технических характеристик. Вот после нашей с вами беседы поедем в рейд по Калининскому району: выявляем нарушения и смотрим, что необходимо сделать, чтобы привести "наружку" в соответствие с регламентом. Понятно, что многим предпринимателям достаточно сложно и накладно заменить вывеску.

Дадите отсрочку?

Александр Ложкин: Мы будем подходить к этому осторожно. Если это неуместный баннер или простая пленка на витрине - убирать незамедлительно. А вот сложные дорогостоящие конструкции можно заменить по истечению сроков договоров на размещение. Здесь, кстати, мы облегчили жизнь многим предпринимателям. Если раньше практически любая вывеска больше двух квадратных метров считалась рекламой, нужно было ее согласовывать и платить госпошлину, то сегодня, если она соответствует регламенту, то достаточно подать уведомление о ее размещении.

Также сейчас разрабатываем требования ко всем нестационарным объектам, которые будут включать и определенные цветографические схемы, и порядок размещения на них рекламы. Прежде всего преобразования коснутся так называемых гостевых маршрутов, схему которых мы утвердили в прошлом году. Новосибирск скоро ждут масштабные спортивные мероприятия, приедет множество гостей из разных стран и других регионов России, и, конечно, городу нужно соответствовать статусу столицы Сибири. Такие события - хороший повод "прибраться в доме".

Какие улицы преобразятся в первую очередь?

Александр Ложкин: К примеру, Новосибирский госуниверситет архитектуры, дизайна и искусств провел большое исследование проспекта Маркса - это очень серьезная работа, включающая лазерное сканирование всей территории. Благодаря этому мы имеем трехмерную модель, где видим все рекламные щиты, вывески, киоски, входы в здания. В наступившем году будет разработан проект комплексной реконструкции этой улицы. Подобные работы планируем провести в отношении площадей Маркса и Лыщинского, Красного проспекта, улицы Ленина.

А парки и скверы? Есть планы их развития?

Александр Ложкин: С 1 января этого года в составе департамента культуры, спорта и молодежной политики появился комитет, который будет заниматься зелеными зонами. Его задача - комплексный подход ко всем паркам и скверам. Есть несколько интересных проектов. В муниципальную программу включены десять территорий, которые будут развиваться в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году начинается работа по созданию Затулинского дисперсного парка. На Затулинке живет почти сто тысяч человек, а собственного парка там нет и создать его негде. Отсюда и появилась концепция дисперсного парка, который объединит все зеленые территории микрорайона в систему. Это будет современная комфортная городская среда, сравнимая с главной набережной Новосибирска. Разработкой занимались те же два проектных бюро - местное и столичное, которые до того работали над новым обликом Михайловской набережной.