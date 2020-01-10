Работая с промышленными предприятиями, мы стремимся рассказать людям о повышении производительности труда так, чтобы они восприняли это как привычку. Конечно, в первую очередь колоссальный эффект дает вовлечение в процесс руководителей. Следом присоединяется рабочая группа, затем сотрудники.

Рассматривая организацию производственных операций, выясняя проблемы, мы расспрашиваем непосредственно рабочих. Они не всегда идут на контакт, но если все же начинают говорить, то выясняется, что руководство многого не знало. Когда спрашиваешь, почему те или иные операции выполняются именно так, а не иначе, зачастую слышишь: "Нас так научили. Почему не хотим посмотреть на это с другой точки зрения? А зачем нам это надо?".

Наша главная задача именно в том, чтобы поменять привычки, которые сложились на предприятии. Мы поднимаем проблему снизу, а не спускаем указание сверху. И когда начинаем этим заниматься, то находим много разных "бриллиантов", позволяющих и производительность улучшить, и получить эффект.

Наш проект реализуется за три года. Он предполагает активную фазу, когда в течение трех месяцев на предприятии идет плотная работа с информацией, необходимо собрать всю аналитику, выявить проблемы и составить план мероприятий. Выполнять его в следующие три месяца предприятие будет уже самостоятельно. С нашей же стороны достаточно раз в неделю приезжать и смотреть, как идут дела. А если возникают вопросы, мы постоянно на связи, в любой момент готовы помочь. Задача - через три года трансформировать культуру производства на предприятии в культуру непрерывных улучшений. В нее должно быть вовлечено более половины сотрудников компании. Отлично, если удастся вовлечь восемьдесят процентов. В этом случае пути назад не будет.

Такие примеры в России уже есть. На Рефтинской птицефабрике в Свердловской области возникла проблема с упаковкой готовой продукции - упаковочный цех не справлялся с растущими объемами. Увеличиваются складские запасы, продукция портится. Чтобы решить проблему, линию усовершенствовали, используя рацпредложения сотрудников.

Другой пример - Средневолжский машиностроительный завод. Через полгода реализации нацпроекта потребность в производственных площадях там сократилась вдвое и произошла оптимизация использования трудовых ресурсов. Руководство предприятия посмотрело на ситуацию с другой стороны и решило закупить дополнительное оборудование, поставить его на "лишние" площади и силами высвободившихся работников вы-пускать комплектующие для основного производства. В результате завод стал полностью независимым в экономическом плане. Это помогло ему развить экспортную деятельность и заключить сразу несколько контрактов с партнерами в разных странах мира.