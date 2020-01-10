По оценкам архитекторов, когда-то один из самых зеленых городов Сибири утратил более половины парковых площадей.

Активные протесты против "облысения" города началась еще прошлой зимой, когда барнаульцы встали на защиту парка "Изумрудный", где арендаторы вырубили более 500 здоровых деревьев, намереваясь застроить освободившиеся площади многоэтажным жильем. Инициативная группа, в которую вошел и корреспондент "РГ", достучалась до краевых властей, и процесс уничтожения культового для многих горожан парка с более чем 80-летней историей был остановлен. Весной там провели субботник, в котором участвовали 2,5 тысячи человек, а осенью 2019-го "Изумрудный" был передан Фонду имущества Алтайского края.

Но едва утих "зеленый шум" по поводу "Изумрудного", как начался скандал, связанный со строительством отеля сети "Рэдисон". В октябре стало известно, что власти предложили под застройку участок в самом центре Барнаула, в непосредственной близости от здания краевого правительства - уютный сквер Семьи на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной.

Горожане стали выходить на одиночные пикеты, митинги, на защиту сквера встало большинство местных СМИ и пользователей соцсетей. Общий рефрен был таким: в городе хватает мест под отель, а скверов осталось совсем мало. Горожан поддержал губернатор, принявший решение отказать инвестору в строительстве на данном участке и поручивший подчиненным подыскать новый вариант.

В середине декабря стало известно, что инвестору предложена другая площадка, тоже в центре города. Объем инвестиций может составить 1,5 миллиарда рублей. Между тем депутаты краевого Законодательного собрания пообещали подготовить к весне 2020-го законопроект, уточняющий порядок компенсационного озеленения, а депутаты гордумы озаботились инвентаризации ей неучтенных зеленых зон. Начались поиски механизма введения многолетнего моратория на застройку и изменение границ зеленых зон.

Пиком новой волны "зеленого шума" стало предложенное региональным министерством спорта строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) на территории барнаульских парков. Один из них - парк Индустриального района (ранее парк им. Ленина), заложенный 9 мая 1979 года, - первоначально занимал площадь более семидесяти гектаров. Затем он постепенно безвозвратно лишился 77 процентов территории. Только спортсооружениями занято восемь гектаров, и еще 6,8 гектара под них зарезервировано. В парке осталось лишь двенадцать гектаров с деревьями и кустарниками. Второй предложенный минспорта участок находится в парке, прилегающем к стадиону "Лабиринт" на улице Юрина.

Горожане, выступающие против строительства в "зеленых зонах", предлагают выделить другие территории для новых ФОКов и прекратить дальнейшее уничтожение парков. Сторонники строительства утверждают, что создание спорткомплексов поможет навести порядок на прилегающей территории, в том числе высадить новые деревья взамен старых, среди которых много кленов, причисляемых биологами к "злостным сорнякам". Краевой власти предстоит непростой выбор. Строить ФОКи в парках - значит еще больше разжигать недовольство горожан. Перенести строительство на другие участки - риск потерять федеральное финансирование под эти и другие спортсооружения (нужно заказывать новый проект, а это деньги и время). Да и участки, которые предлагают инициаторы очередной петиции губернатору, выглядят спорными из-за своей отдаленности от центра города - село Власиха и поселок Новосиликатный.

В ходе ожесточенной дискуссии, пожалуй, наиболее взвешенно высказался Сергей Писарев - директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка", расположенного на территории парка Индустриального района. По его мнению, все заинтересованные стороны (власти города и района, организации, работающие на этой территории, - зоопарк и футбольная школа Алексея Смертина) должны вместе разработать комплексный план развития участка. Территорию нужно облагораживать - организовать дорожки для пешеходных прогулок и тропы для занятий скандинавской ходьбой, поставить скамейки. Здесь необходимо поработать специалистам по ландшафтному дизайну и озеленению, чтобы вместо аварийных деревьев высадить дубы, березы, липы, хвойные. Парк должен быть бесплатным и доступным для всех, но открытым до 23 часов. Также очень важно, чтобы у будущей зоны отдыха появился реальный хозяин.

У всех этих историй есть общие черты. Первая - пассивность городских властей, что заставляет барнаульцев обращаться к краевому руководству. Барнаул живет без главы города уже четыре с половиной месяца - Сергей Дугин досрочно покинул пост градоначальника в середине августа 2019-го. Вторая - у города нет внятной экологической политики. Зеленые зоны, в которые входят парки, существуют сами по себе и на глазах деградируют. Третья - появилась надежда, что барнаульцы больше не будут бесстрастно взирать на уничтожение "легких" города. Если лет десять назад никто из них даже не подал голоса, когда ради строительства крупного ТЦ на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова была уничтожена уютная зеленая зона, то теперь они вряд ли допустят сделать это без обсуждения с общественностью. Четвертая - региональной власти придется считаться с нарастающей экологической активностью жителей краевого центра. И речь идет не только о будущих выборах. Эта активность становится повседневным фактором.