В праздничные дни Новосибирск вновь столкнулся с проблемой вывоза твердых коммунальных отходов - во многих дворах на месте враз опустевших контейнерных площадок образовались неприглядные мусорные свалки. Причиной стал конфликт регионального оператора (ООО "Экология-Новосибирск") с подрядчиками - в конце декабря три компании, предварительно заявившие о прекращении работы в Новосибирской области из-за растущей дебиторской задолженности, начали демонтировать свои контейнеры. Ситуацию пришлось срочно обсуждать на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

- В районах Новосибирской области работа по вывозу ТКО ведется в штатном режиме, сбои графиков вывоза мусора возникли только в нескольких районах Новосибирска, и они связаны с сезонностью, - заявил председатель комиссии, вице-губернатор региона Сергей Семка. - Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами поставлены жесткие сроки для наведения порядка в областном центре - двое с половиной суток по Ленинскому району и ближайшие сутки - по Заельцовскому району.

Между тем с 1 января 2020 года в регионе действует новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Учитывая утвержденный норматив накопления ТКО, населению коммунальная услуга теперь обходится в 59,88 рубля с человека в месяц. Год назад нужно было платить 92,42, с 1 июля 2019-го - 88,62 рубля. Власти объясняют снижение тарифа более выгодными условиями контрактов на этот год, заключенных ООО "Экология-Новосибирск" с оставшимися и новыми подрядчиками.

Однако вслед за сезонной проблемой областному правительству предстоит решить куда более масштабную задачу. Власти намерены вернуться к проекту строительства в регионе мусоросортировочных предприятий. Об этом на состоявшейся в конце прошлого года пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Травников.

Напомним, что в июле 2016 -го региональное правительство заключило концессионное соглашение сроком на сорок лет о строительстве двух мусоросортировочных комплексов с полигонами ТКО общей стоимостью 6,5 миллиарда рублей. Отдельные положения вызвали критику депутатов областного Законодательного собрания. В частности, соглашение предполагало бюджетную компенсацию недополученных концессионером доходов в случае недостаточной загрузки мощностей. А экологи, общественники и местные жители усомнились в выборе площадок для размещения мусорных полигонов. В 2018 году действие соглашения было приостановлено.

- Мы готовимся к "разморозке" концессии. Нашли вариант заключения нового соглашения без штрафных санкций, - сообщил на декабрьской пресс-конференции Андрей Травников. Губернатор отметил, что документ должен учитывать предложения, сформулированные специально созданной в прошлом году рабочей группой (в частности, сокращение объема инвестиций до 4,3 миллиарда рублей и срока действия соглашения до 25 лет).

Андрей Травников подтвердил то, о чем неделей ранее заявил генеральный директор Группы "ВИС" (в которую входит "Экология-Новосибирск"). Кирилл Гапеев уточнил, что "принципиальное соглашение с правительством Новосибирской области по условиям "разморозки" достигнуто, но документ находится на согласовании". По его словам, подписание может состояться в январе 2020 года.

Прямая речь

Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства РФ:

- Главная задача реформы в наступившем году - наладить раздельный сбор твердых коммунальных отходов во всех населенных пунктах страны. По сути, сегодня в России с нуля создается новая отрасль экономики, при этом показатели реализации проекта в 2019 году перевыполнены. Предусматривалось создание мощностей по переработке около трех миллионов тонн ТКО и утилизации около 2,3 миллиона тонн. В регионах введено в эксплуатацию 45 новых объектов по сортировке и утилизации, еще девять находятся на завершающей стадии. Суммарный объем инвестиций составил 32,8 миллиарда рублей.