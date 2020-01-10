Новости

Пресс-секретарем главы Башкирии стала 24-летняя Диана Ихсанова 11:44
На Кубани похитили декоративный камень на 94 млн рублей 11:42
Сборная Финляндии во время Евро-2020 будет тренироваться в Зеленогорске 11:38
Власти признали ошибку при увольнении редактора "Урюпинской правды" 11:34
Нижегородку будут судить за "изгнание демонов" из сына 11:34
Оформить соцобслуживание на дому можно в центрах госуслуг Москвы 11:32
В Красноярском крае раскрыто убийство девятилетней давности 11:30
Названа самая опасная для человека диета 11:30
Опрос: Работодатели стали обращать меньше внимания на внешность соискателей 11:23
Жители Союзного государства увидят первое лунное затмение в 2020 году 11:19
Четвертый сезон "Фарго" обзавелся трейлером и датой премьеры 11:17
Крещенских морозов в Москве не будет 11:14
В Красноярском крае ищут женщину по подозрению в убийстве младенца 11:09
Новые Logan и Sandero получат дверные ручки под естественный хват 11:09
В России могут ввести новые льготы для владельцев электромобилей 11:07
Где можно в России увидеть первое лунное затмение 2020 года 11:02
В Тюмени главу турагентства задержали за обман клиентов на 4 млн рублей 11:01
В Башкирии после ограничения продажи алкоголя снизилось количество ЧП 10:48
В крупном пожаре на парковке заподозрили электромобиль 10:38
Спасатели вылетели к месту экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае 10:34
Цеповяза этапируют из омской колонии в Ростовскую область 10:32
Пропавшую в Пятигорске школьницу нашли в другом городе 10:29
Корпорация Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX 10:22
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за приступа у пассажира 10:21
Александрова вышла в финал турнира WTA в Шэньчжэне 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
10.01.2020 10:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Разобраться за 60 часов

В Новосибирске региональному оператору по обращению с ТКО поставили жесткие сроки для наведения порядка
Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 2(8056)
В праздничные дни Новосибирск вновь столкнулся с проблемой вывоза твердых коммунальных отходов - во многих дворах на месте враз опустевших контейнерных площадок образовались неприглядные мусорные свалки. Причиной стал конфликт регионального оператора (ООО "Экология-Новосибирск") с подрядчиками - в конце декабря три компании, предварительно заявившие о прекращении работы в Новосибирской области из-за растущей дебиторской задолженности, начали демонтировать свои контейнеры. Ситуацию пришлось срочно обсуждать на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

- В районах Новосибирской области работа по вывозу ТКО ведется в штатном режиме, сбои графиков вывоза мусора возникли только в нескольких районах Новосибирска, и они связаны с сезонностью, - заявил председатель комиссии, вице-губернатор региона Сергей Семка. - Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами поставлены жесткие сроки для наведения порядка в областном центре - двое с половиной суток по Ленинскому району и ближайшие сутки - по Заельцовскому району.

Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области
В Зауралье стартовала мусорная реформа

Между тем с 1 января 2020 года в регионе действует новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Учитывая утвержденный норматив накопления ТКО, населению коммунальная услуга теперь обходится в 59,88 рубля с человека в месяц. Год назад нужно было платить 92,42, с 1 июля 2019-го - 88,62 рубля. Власти объясняют снижение тарифа более выгодными условиями контрактов на этот год, заключенных ООО "Экология-Новосибирск" с оставшимися и новыми подрядчиками.

Однако вслед за сезонной проблемой областному правительству предстоит решить куда более масштабную задачу. Власти намерены вернуться к проекту строительства в регионе мусоросортировочных предприятий. Об этом на состоявшейся в конце прошлого года пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Травников.

Напомним, что в июле 2016 -го региональное правительство заключило концессионное соглашение сроком на сорок лет о строительстве двух мусоросортировочных комплексов с полигонами ТКО общей стоимостью 6,5 миллиарда рублей. Отдельные положения вызвали критику депутатов областного Законодательного собрания. В частности, соглашение предполагало бюджетную компенсацию недополученных концессионером доходов в случае недостаточной загрузки мощностей. А экологи, общественники и местные жители усомнились в выборе площадок для размещения мусорных полигонов. В 2018 году действие соглашения было приостановлено.

- Мы готовимся к "разморозке" концессии. Нашли вариант заключения нового соглашения без штрафных санкций, - сообщил на декабрьской пресс-конференции Андрей Травников. Губернатор отметил, что документ должен учитывать предложения, сформулированные специально созданной в прошлом году рабочей группой (в частности, сокращение объема инвестиций до 4,3 миллиарда рублей и срока действия соглашения до 25 лет).

Андрей Травников подтвердил то, о чем неделей ранее заявил генеральный директор Группы "ВИС" (в которую входит "Экология-Новосибирск"). Кирилл Гапеев уточнил, что "принципиальное соглашение с правительством Новосибирской области по условиям "разморозки" достигнуто, но документ находится на согласовании". По его словам, подписание может состояться в январе 2020 года.

Прямая речь

Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства РФ:

- Главная задача реформы в наступившем году - наладить раздельный сбор твердых коммунальных отходов во всех населенных пунктах страны. По сути, сегодня в России с нуля создается новая отрасль экономики, при этом показатели реализации проекта в 2019 году перевыполнены. Предусматривалось создание мощностей по переработке около трех миллионов тонн ТКО и утилизации около 2,3 миллиона тонн. В регионах введено в эксплуатацию 45 новых объектов по сортировке и утилизации, еще девять находятся на завершающей стадии. Суммарный объем инвестиций составил 32,8 миллиарда рублей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск "Мусорная" реформа

Главное сегодня

В Иране отреагировали на заявление Канады о поражении Boeing ракетой
Трамп упрекнул лидеров ЕС в нежелании платить США за защиту от России
В США прошли митинги против войны с Ираном
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Объяснена причина аномально теплой погоды в России