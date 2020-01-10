Спасатели вылетели к месту экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае

Борт со спасателями и медиками вылетел к месту экстренной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

"На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 регионального координационного центра поиска и спасания, - приводит слова источника информагентство. - На его борту находятся спасатели и медики".

Задача последних - эвакуировать пассажиров и экипаж машины, совершившей экстренную посадку, и, если это необходимо, оказать помощь пострадавшим.

Напомним, вертолет МИ-8 компании "КрасАвиа", выполнявший рейс по маршруту Сындасско - Хатанга, совершил экстренную посадку в 206 км от Хатанги из-за отказа двигателя. На его борту находились 17 человек, 14 пассажиров и трое членов экипажа.

Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства начали проверку по факту ЧП. Они проверят исполнение законодательства о безопасности полетов. "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову сообщает, что на 23 км полета сработал датчик неисправности одного из двигателей, и экипаж посадил судно на выбранную с воздуха площадку. По предварительным данным, судно повреждений не получило, пострадавших нет.

В администрации села Хатанга ТАСС уточнили, что на борту вертолета находились школьники. По словам представителя местных властей, рейс был заказан отделом образования, который организовал перевозку детей в школу-интернат после каникул. По данным властей, никто из детей не пострадал.