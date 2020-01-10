Томский губернатор поздравил призеров международных первенств

Новости

В Уфе столкнулись пассажирский автобус и "КамАЗ" 19:20
Минск ввел экологический налог на транзит нефти 19:17
Москва и Токио обсудили вопросы стратегической стабильности 19:17
Кабмин готов принять меры для обеспечения безопасности россиян на Ближнем Востоке 19:07
Москва и Токио не продвинулись в диалоге по размещению ПРО в Японии 19:05
Суд по делу о крушении Boeing в Казани пройдет 24 января 19:04
Из Краснодара в Сочи временно прекратят ходить "Ласточки" 19:01
В Сочи стала распускаться мимоза 18:54
Редактора "Урюпинской правды" восстановили в должности 18:49
В МИД РФ прокомментировали заявление Трюдо по украинскому лайнеру 18:49
В США не планируют обсуждать с Ираком вывод американских войск 18:41
Прекращено производство "Смехопанорамы" Петросяна и "Утренней почты" 18:35
МИД РФ предостерег Вашингтон от политики максимального давления на Иран 18:32
Елисеев оказался в шаге от подиума на этапе Кубка мира в Оберхофе 18:28
Президенты России и Египта обсудили ливийский кризис 18:27
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине 18:25
Рябков рассказал о сроках приезда нового посла США в Москву 18:25
Перевозчик рассказал, кто ездит в Крым поездами "Таврия" 18:07
Легендарные лондонские кэбы вытеснят японские минивэны 18:04
Учителя рассказали, как журнал "Родина" помогает изучать историю и готовится к ЕГЭ 18:00
Дилер продает раритетные Mercedes-Benz G-Class в 6 раз дешевле новых 17:52
Названы лауреаты литературной премии имени Федора Абрамова 17:51
Актер из "Американской истории ужасов" Гарри Хэйнс умер в 27 лет 17:50
ПФК ЦСКА отдал форварда Нисимуру в аренду португальскому "Портимоненси" 17:41
Передачу "Сам себе режиссер" закрыли после почти 30 лет эфира 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
10.01.2020 17:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Томский губернатор поздравил призеров международных первенств

Текст: Никита Зайков (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел встречу с томскими спортсменами - победителями и призерами прошлогодних соревнований европейского и мирового уровня. Томичи показали высочайшие результаты в гиревом спорте, дзюдо, кикбоксинге, карате-киокусинкай, лыжных гонках, подводном спорте, самбо и керлинге.
Фото: Пресс-центр администрации Томской области Фото: Пресс-центр администрации Томской области
Фото: Пресс-центр администрации Томской области

Среди спортсменов, которых принял в областной администрации Сергей Жвачкин, шестеро победили в европейских первенствах, еще пятеро поднялись на пьедестал почета, а четыре томских керлингиста стали серебряными призерами Сурдлимпийских игр. Все они получили благодарственные письма.

- Именно вы подаете всем пример здорового образа жизни, демонстрируете волю к победе, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - И этот пример должен быть заразителен. Если наши люди будут здоровыми, будут ставить цели и стремиться к результату, значит, мы будем ставить рекорды не только в спорте, но и в экономике, и в других сферах нашей жизни.

Как признаются томские керлингисты, серебряные призеры Сурдлимпийских игр в Италии, медали дались им очень непросто. По словам наставника команды Константина Шерстобитова, Томск пока не имеет собственной ледовой площадки для занятия керлингом, приходилось выезжать на тренировки в Новосибирск.

- Соревновались со здоровыми спортсменами, выиграли два раза. В том числе чемпионат СФО. В марте 2017 года в составе сборной России взяли серебро на чемпионате мира, а год спустя золото на европейском чемпионате, - рассказал Константин Шерстобитов.

Глава региона напомнил, что в декабре прошедшего года Законодательная Дума Томской области поддержала его инициативу приравнять победителей паралимпийских и сурдлимпийских игр к призерам Олимпиад. Это означает, что каждый из серебряных медалистов Сурдлимпийских игр получит бюджетную поддержку по три миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

Губернатор особо отметил успехи томской команды, занявшей третье место в общем зачете Кубка мира по плаванию в ластах, - это хороший результат накануне предстоящего Чемпионата мира, который примет Томск. Соревнования пройдут в начале июля этого года, подготовка вышла на финишную прямую.

Предварительный список стран-участниц будет известен только весной, но предполагается, что в Сибирские Афины съедутся спортсмены более чем из двадцати стран, в том числе США, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Чехии, Японии, Южной Кореи. Чемпионат пройдет в томском центре водных видов спорта "Звездный".

- Соревнований такого уровня за всю историю нашей области не было никогда. И мы будем развивать профессиональный спорт и дальше. Воспитывая звезд, проводя международные первенства, мы вовлекаем в здоровый образ жизни больше людей, - уверен Сергей Жвачкин.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма
Иран может обратиться за помощью к России в расшифровке самописцев Boeing
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Косачев оценил заявление Трампа о том, что США "защищают Европу от России"
Корпорация Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX