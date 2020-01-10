Томский губернатор поздравил призеров международных первенств

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел встречу с томскими спортсменами - победителями и призерами прошлогодних соревнований европейского и мирового уровня. Томичи показали высочайшие результаты в гиревом спорте, дзюдо, кикбоксинге, карате-киокусинкай, лыжных гонках, подводном спорте, самбо и керлинге.

Среди спортсменов, которых принял в областной администрации Сергей Жвачкин, шестеро победили в европейских первенствах, еще пятеро поднялись на пьедестал почета, а четыре томских керлингиста стали серебряными призерами Сурдлимпийских игр. Все они получили благодарственные письма.

- Именно вы подаете всем пример здорового образа жизни, демонстрируете волю к победе, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - И этот пример должен быть заразителен. Если наши люди будут здоровыми, будут ставить цели и стремиться к результату, значит, мы будем ставить рекорды не только в спорте, но и в экономике, и в других сферах нашей жизни.

Как признаются томские керлингисты, серебряные призеры Сурдлимпийских игр в Италии, медали дались им очень непросто. По словам наставника команды Константина Шерстобитова, Томск пока не имеет собственной ледовой площадки для занятия керлингом, приходилось выезжать на тренировки в Новосибирск.

- Соревновались со здоровыми спортсменами, выиграли два раза. В том числе чемпионат СФО. В марте 2017 года в составе сборной России взяли серебро на чемпионате мира, а год спустя золото на европейском чемпионате, - рассказал Константин Шерстобитов.

Глава региона напомнил, что в декабре прошедшего года Законодательная Дума Томской области поддержала его инициативу приравнять победителей паралимпийских и сурдлимпийских игр к призерам Олимпиад. Это означает, что каждый из серебряных медалистов Сурдлимпийских игр получит бюджетную поддержку по три миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

Губернатор особо отметил успехи томской команды, занявшей третье место в общем зачете Кубка мира по плаванию в ластах, - это хороший результат накануне предстоящего Чемпионата мира, который примет Томск. Соревнования пройдут в начале июля этого года, подготовка вышла на финишную прямую.

Предварительный список стран-участниц будет известен только весной, но предполагается, что в Сибирские Афины съедутся спортсмены более чем из двадцати стран, в том числе США, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Чехии, Японии, Южной Кореи. Чемпионат пройдет в томском центре водных видов спорта "Звездный".

- Соревнований такого уровня за всю историю нашей области не было никогда. И мы будем развивать профессиональный спорт и дальше. Воспитывая звезд, проводя международные первенства, мы вовлекаем в здоровый образ жизни больше людей, - уверен Сергей Жвачкин.