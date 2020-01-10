В Красноярском крае ищут женщину по подозрению в убийстве младенца

В Красноярском крае разыскивается женщина, подозреваемая в убийстве новорожденной девочки (предположительно - дочери), тело которой было обнаружено 30 декабря 2019 года на территории мусоросортировочного завода в Березовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

По данным ведомства, на теле новорожденной имеются "травмы криминального характера". Судмедэксперты пришли к заключению, что они были нанесены, когда едва появившаяся на свет девочка была еще жива.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство новорожденного). Следователи просят всех, кому что-либо известно о происшествии, помочь в розыске. Внимание необходимо обратить на знакомых беременных женщин, чьи роды выпадали на декабрь прошлого года или январь 2020-го, о детях которых ничего не известно.