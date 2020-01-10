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10.01.2020 09:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Решат все

В Новосибирской области готовят кадры для передовых технологий
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 2(8056)
Более 200 предприятий Новосибирской области станут участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". К его реализации регион подключился в конце прошлого года.

По данным регионального правительства, в области насчитывается около 300 предприятий, которые соответствуют критериям нацпроекта.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов уверен, что повышение производительности труда - необходимое условие конкурентоспособности предприятий. Нацпроект позволит компаниям получить экспертную оценку резервов роста, разработать собственные проекты, получить возможность их финансирования на льготных условиях. В частности, предусмотрены специальные меры господдержки. Это предоставление льготных займов на модернизацию оборудования по программе Фонда развития промышленности (пятьдесят-триста миллионов рублей под один процент сроком на пять лет), субсидирование процентных ставок по кредитам, приоритетное предоставление преференций участникам нацпроекта.

Фото: iStock
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Кроме того, за счет средств федерального бюджета предприятия смогут направлять своих сотрудников на обучение по образовательным программам минэкономразвития РФ "Лидеры производительности" и "Акселератор экспортного роста".

Решение кадрового вопроса - еще одна задача, стоящая перед предприятиями, нацеленными на повышение производительности труда. Согласно прогнозу регионального министерства труда и соцразвития, в 2017- 2023 годах Новосибирской области потребуется дополнительно 167 тысяч специалистов, из них 21,5 процента с высшим образованием и 78,5 - со средним профессиональным. Мониторингом было охвачено свыше девяти тысяч организаций, в том числе около двух тысяч крупных и средних предприятий.

Как отмечает заместитель министра - начальник управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования министерства образования Новосибирской области Андрей Головнин, на решение этой задачи направлен приоритетный проект по подготовке кадров для передовых технологий. К его реализации область приступила в сентябре 2017 года. Базовой площадкой определен технический колледж им. А. И. Покрышкина, а в дальнейшем к нему подключатся все средние профессиональные учреждения региона.

Справка "РГ"

Исполнителем нацпроекта в Новосибирской области определен Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе АИР. Набор компаний для участия в проекте продолжается.

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