Более 200 предприятий Новосибирской области станут участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". К его реализации регион подключился в конце прошлого года.

По данным регионального правительства, в области насчитывается около 300 предприятий, которые соответствуют критериям нацпроекта.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов уверен, что повышение производительности труда - необходимое условие конкурентоспособности предприятий. Нацпроект позволит компаниям получить экспертную оценку резервов роста, разработать собственные проекты, получить возможность их финансирования на льготных условиях. В частности, предусмотрены специальные меры господдержки. Это предоставление льготных займов на модернизацию оборудования по программе Фонда развития промышленности (пятьдесят-триста миллионов рублей под один процент сроком на пять лет), субсидирование процентных ставок по кредитам, приоритетное предоставление преференций участникам нацпроекта.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета предприятия смогут направлять своих сотрудников на обучение по образовательным программам минэкономразвития РФ "Лидеры производительности" и "Акселератор экспортного роста".

Решение кадрового вопроса - еще одна задача, стоящая перед предприятиями, нацеленными на повышение производительности труда. Согласно прогнозу регионального министерства труда и соцразвития, в 2017- 2023 годах Новосибирской области потребуется дополнительно 167 тысяч специалистов, из них 21,5 процента с высшим образованием и 78,5 - со средним профессиональным. Мониторингом было охвачено свыше девяти тысяч организаций, в том числе около двух тысяч крупных и средних предприятий.

Как отмечает заместитель министра - начальник управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования министерства образования Новосибирской области Андрей Головнин, на решение этой задачи направлен приоритетный проект по подготовке кадров для передовых технологий. К его реализации область приступила в сентябре 2017 года. Базовой площадкой определен технический колледж им. А. И. Покрышкина, а в дальнейшем к нему подключатся все средние профессиональные учреждения региона.

Справка "РГ"

Исполнителем нацпроекта в Новосибирской области определен Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе АИР. Набор компаний для участия в проекте продолжается.