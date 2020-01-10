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10.01.2020 09:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Текст: Ирина Штерман
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил экстренную посадку на Таймыре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю.

Фото: iStock
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По данным ведомства, инцидент произошел во время рейсового полета. У воздушного судна отказал двигатель, и командир принял решение экстренно садиться. Как уточнили в региональном МЧС, информация о ЧП диспетчерам поступила в 12:40 по местному времени (8:40 по мск). Вертолет приземлился в 206 километрах северо-восточнее села Хатанга.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, вертолет принадлежит компании "Красавиа". На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас эта информация уточняется.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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