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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Северной Осетии представили нового прокурора республики

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии

В Северной Осетии представили нового прокурора республики Александра Морозова, который был назначен на этот пост Указом Президента России. Срок полномочий главы надзорного органа РСО-Алания - пять лет.

Фото: Прокуратура Ставропольского края
Президент назначил нового прокурора Ставропольского края

Нового руководителя ведомства в республике представил заместитель Генерального прокурора РФ по СКФО Дмитрий Демешин. В мероприятии также принял участие глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и главы разных госструктур и правоохранительных органов.

По словам Дмитрия Демешина, Александр Морозов зарекомендовал себя инициативным и ответственным руководителем с большим практическим опытом и организаторскими способностями.

Александр Морозов сменил на посту прокурора Северной Осетии Владимира Векшина, который сложил полномочия в сентябре 2019 года в связи с выходом на пенсию. Владимир Векшин руководил прокуратурой республики в течение 10 лет.

Известно, что Александру Морозову 45 лет, он родился в Алма-Ате Казахской ССР. Работать в прокуратуре начал в 1998 году и в разное время занимал должности помощника прокурора Засвияжского района Ульяновска, начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Ульяновской области и заместителя прокурора Ульяновской области. До последнего времени Александр Морозов занимал должность первого заместителя прокурора  Пензенской области.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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