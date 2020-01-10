Названы лауреаты литературной премии имени Федора Абрамова

Федор Абрамов у родного печища в деревне Верколе, 1976 год. Фото: Рудольф Кучеров. Фото предоставлено Архангельским областным краеведческим музеем.

Экспертный совет объявил победителей всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга".

Как сообщило министерство культуры Архангельской области, первое место в номинации "Современная проза" разделили два писателя - уроженец Поморья Владимир Личутин за роман "В ожидании Бога" и живущий в Карелии Дмитрий Новиков, автор книги "Голомяное пламя".

В номинации "Литературная критика" победителем признан северодвинец Андрей Рудалев, написавший книгу "Четыре выстрела: писатели нового тысячелетия".

Кроме того, названы обладатели двух специальных премий. Архангельский литературовед Елена Галимова награждена "за вклад в изучение и пропаганду творчества Федора Абрамова", а руководитель регионального отделения Союза писателей России Владислав Попов удостоен премии "за вклад в развитие северной литературы".

Всероссийскую литературную премию имени Федора Абрамова возродили в Архангельской области в 2019 году после двенадцатилетнего перерыва. Это произошло накануне 100-летнего юбилея выдающегося писателя, уроженца Русского Севера, который будет отмечаться в феврале. "Чистая книга" - название последнего, незавершенного произведения Абрамова.

Премию учредили Российский книжный союз, Союз писателей России и губернатор Архангельской области. Экспертный совет возглавил редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов. Главными критериями оценки конкурсных произведений стали актуальность и честность, присущие творчеству писателя.

Лауреаты премии получат по 500 тысяч рублей. Церемония награждения пройдет 27 февраля 2020 года в Архангельске на торжественном вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Федора Абрамова.