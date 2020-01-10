Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за приступа у пассажира

Самолет, направлявшийся из Петербурга в Иркутск через Барнаул, совершил внеплановую посадку в аэропорту Сыктывкара. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

- Мужчина почувствовал себя плохо, на борту ему оказали первичную медицинскую помощь, - сообщил "РГ" пресс-секретарь авиакомпании "ИрАэро" Николай Бессонов. - Среди пассажиров оказался медицинский работник, который рекомендовал как можно скорее передать его врачам. Командир воздушного судна принял решение о внеплановой посадке в ближайшем аэропорту.

В Сыктывкаре пассажира уже ждала машина скорой помощи. По данным авиакомпании, сейчас с ним все в порядке.

После этого самолет продолжил рейс, взяв курс на Барнаул, где была предусмотрена промежуточная посадка маршрута. Задержка составила чуть больше часа.