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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми двое подростков после употребления снюсов попали в реанимацию

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Коми Фото: Пресс-служба МВД по Республике Коми
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Коми

В Республике Коми двое несовершеннолетних после употребления никотиносодержащей продукции попали в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фото: iStock
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В ведомстве констатировали, что в регионе отмечается рост распространения и употребления среди подростков никотиносодержащей продукции - аналога запрещенного в Российской Федерации снюса. На конец прошлого года было зафиксировано 30 подобных фактов. Больше всего таких случаев отмечено в Сыктывкаре, Эжве, Ухте, Воркуте.

В период новогодних каникул полицейские совместно с членами общественного совета при ведомстве, а также сотрудниками Роспотребнадзора провели рейды по торговым точкам. На витринах снюсов не нашли, но на некоторых магазинах заметили наклейки с рекламой изделий. Изъяли несколько экземпляров запрещенной продукции.

По данным регионального Роспотребнадзора, сегодня на территории республики мониторингом охвачены 339 торговых объектов. В 16-ти из них выявили факты реализации снюсов, находящихся в незаконном обороте. Изъяли 1293 единицы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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