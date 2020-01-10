В Коми двое подростков после употребления снюсов попали в реанимацию

В Республике Коми двое несовершеннолетних после употребления никотиносодержащей продукции попали в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В ведомстве констатировали, что в регионе отмечается рост распространения и употребления среди подростков никотиносодержащей продукции - аналога запрещенного в Российской Федерации снюса. На конец прошлого года было зафиксировано 30 подобных фактов. Больше всего таких случаев отмечено в Сыктывкаре, Эжве, Ухте, Воркуте.

В период новогодних каникул полицейские совместно с членами общественного совета при ведомстве, а также сотрудниками Роспотребнадзора провели рейды по торговым точкам. На витринах снюсов не нашли, но на некоторых магазинах заметили наклейки с рекламой изделий. Изъяли несколько экземпляров запрещенной продукции.

По данным регионального Роспотребнадзора, сегодня на территории республики мониторингом охвачены 339 торговых объектов. В 16-ти из них выявили факты реализации снюсов, находящихся в незаконном обороте. Изъяли 1293 единицы.