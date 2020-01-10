В Петербурге новогодние елки начали собирать на переработку

В Петербурге экоактивисты стали принимать от горожан новогодние елки. Деревья планируется передробить в щепу и отправить на корм животным и для подстилок, сообщают организаторы акции.

Пункты сбора организованы по 43 адресам. Петербуржцев призывают привозить туда елки, очищенные от новогодней мишуры. Планируется, что переработанные деревья отправят в центр реабилитации диких животных и конный клуб.

Кроме того, новогодние деревья принимают в Ленинградском зоопарке.

Вопрос переработки елей остро стоит в Петербурге. Дело в том, что если елку выбрасывают в мусорный контейнер, то ее отвозят на полигон ТБО.

Ожидается, что пункты приема новогодних деревьев будут работать в Петербурге до 15 января.