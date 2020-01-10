В пивном баре Пскова посетителям наливали спиртовой лосьон

Полицейские Пскова изъяли в пивном баре на проспекте Энтузиастов 67 литров спиртосодержащего лосьона и 152 литра водки, которые продавались без необходимых документов.

По данным УМВД России по Псковской области, на водке также не было маркировки, предусмотренной законодательством. Нелегальный алкоголь в ассортименте продавался за суммы, которые были ниже установленной минимальной розничной цены.

В отношении владельца заведения возбудили административное дело по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ о незаконном обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов. За такое нарушение для юрлиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей с конфискацией нелегального алкоголя.

Как уточнили "РГ" в полиции Псковской области, этот пивной бар на проспекте Энтузиастов полгода назад уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Тогда правоохранители изъяли около 500 флаконов спиртосодержащего лосьона и восемь бутылок алкоголя без акцизной марки.

Информация об очередном нарушении направлена в госкомитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике для принятия решения в отношении незаконопослушных владельцев торгового объекта.