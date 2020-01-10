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10.01.2020 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семичасовая операция: В Заполярье хирург доверил студентам ампутацию ноги

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Хирург районной больницы в городе Ковдоре Мурманской области оказался под следствием из-за того, что поручил прооперировать больного студентам.

Как сообщили в региональной прокуратуре, лечащий врач должен был ампутировать пациенту ногу. Однако доктор доверил эту работу троим студентам четвертого курса медицинского института.

Фото: iStock
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- Операция шла около семи часов, - отметили в прокуратуре. - Такая продолжительность хирургического лечения не была обоснованной. При этом хирург не принимал участие в операции, а лишь давал студентам устные указания. Кроме того, за это время хирург несколько раз покидал операционную, и студенты продолжали работу без его контроля. При таких обстоятельствах врач умышленно создал реальную угрозу жизни и здоровью больного.

В правоохранительном ведомстве уточнили, что врач достоверно знал, что студенты медицинских институтов не имеют права самостоятельно оперировать больных, поскольку не обладают необходимыми для этого знаниями и навыками. Этими действиями было грубо нарушено право пациента на квалифицированную медицинскую помощь.

По результатам проверки прокуратура Ковдорского района направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Рассмотрев материалы, следственный отдел по городу Кандалакше СУ СК РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Халатность врачей

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