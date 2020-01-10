Аксенов рассказал о способах повысить уровень жизни в Крыму

Участники совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя с участием президента России Владимира Путина рассказали об основных путях решения обозначенных проблем.

В частности, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что участники совещания приняли решения о реализации дополнительных мер, которые повлияют на качество жизни местных жителей и туристических услуг, что оказываются в регионе.

- Прежде всего, это реализация масштабных региональных программ по созданию комфортной городской среды в дополнение к национальному проекту "Городская среда", - уточнил он. - Для улучшения дворовых и общественных территорий будет обеспечено надлежащее функционирование улично-дорожной сети. Второе направление - улучшение транспортной инфраструктуры. Третье направление - улучшение качества первичной медицинских помощи и обслуживания: выделяются необходимые ресурсы для ремонта помещений, оснащения их современным оборудованием.

Со своей стороны Аксенов на собственной странице в Facebook пояснил, что решен вопрос о закупке коммунальной техники для всех муниципальных образований республики в полном объеме. В частности, речь идет о приобретении более 1000 единиц общественного транспорта, что позволит муниципальным предприятиям контролировать более половины рынка пассажирских перевозок. Также в течение трех лет в республике отремонтируют более 307 общественных территорий, парковых зон и более 320 придомовых территорий.

- Если темпы благоустройства и ремонтных работ будут опережающими, то можно будет обращаться в правительство РФ по поводу выделения дополнительных средств, - пояснил он.

Помимо этого по поручению президента и правительства РФ власти Крыма занялись формированием дополнительного перечня для строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

- По дорожному строительству могу сказать, что компании "ВАД" и "Центродорстрой", которые обладают всеми необходимыми компетенциями и техникой, готовы уже с 1 февраля приступить к работе на территории Крыма, - признался глава республики. - Уверен, что прорыв будет и на этом направлении.

Вместе с тем, Аксенов рассказал, что республиканские власти намерены провести в 2020 году 20 тысяч ярмарочных мероприятий.

- Это будет способствовать стабилизации цен, позволит избежать спекуляций, особенно во время курортного сезона, - уверен глава региона. - Надеемся, что комплекс мер, включающий, кроме перечисленных, ряд управленческих и организационных решений, а также открытие в июле грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту дадут позитивный эффект.