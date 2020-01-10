Из Краснодара в Сочи временно прекратят ходить "Ласточки"

С 14 января по 27 апреля этого года поезда № 802 "Ласточка" не будут ходить из-за ремонта Лысогорского тоннеля на перегоне Чинары - Чилипси, соединяющего Сочи и Краснодар.

Как сообщается на сайте РЖД, с 14 января по 26 апреля сокращенными маршрутами будут следовать поезд № 801 Краснодар - Адлер, вместо этого он проследует Туапсе - Адлер; поезда № 815 и 816 Роза Хутор - Краснодар и в обратном направлении так же будут доходить только до Туапсе.

В эти даты вообще не будут ходить поезда № 803, 804 Имеретинский курорт - Краснодар и в обратное направлении.