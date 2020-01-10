На Кубани похитили декоративный камень на 94 млн рублей

В Белореченском районе Краснодарского края сотрудники СК и ФСБ возбудили уголовное дело в отношении руководителя предприятия. Мужчина подозревается в незаконной добыче полезных ископаемых в особо крупном размере (часть 4 статья 158 УК РФ).

По информации следственного комитета, одна из компаний, занимающаяся добычей декоративного и строительного камня известняка, а также гипса, самовольно промышляла на участках Чичерынского месторождения в Белореченском районе до 17 октября 2019 года. Вместе с тем право пользования недрами на этих участках было выдано другому предприятию.

"В результате хищения полезных ископаемых государству причинен ущерб на сумму более 94 миллионов рублей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - сообщили в ведомстве.