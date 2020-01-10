На Дону закрыли цех по производству алкоголя на основе воды из бассейна

Сотрудники правоохранительных органов выявили в Ростове-на-Дону производство контрафактного алкоголя.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, процесс изготовления алкоголя осуществлялся на основе воды из уличного бассейна. По предварительной информации, при этом использовалась неочищенная вода.

Всего полицейские изъяли 100 000 приготовленных для продажи бутылок, 4000 литров спиртосодержащей жидкости, пустую тару, пробки и коробки с этикетками. Обнаруженный полицейскими цех располагался в складских помещений одного из домов, а его продукция продавалась в торговых точках города. Организаторам незаконного бизнеса удалось заработать более 17 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере".

Злоумышленники находятся под домашним арестом.