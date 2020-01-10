На Кубани врачи спасли женщину с тяжелой болезнью кишечника

В Краснодаре хирурги краевой клинической больницы № 2 спасли пациентку с тяжелым нарушением кровообращения в кишечнике. О подробностях уникального лечения рассказали в пресс-службе минздрава Кубани.

Как выяснилось, женщина поступила в клинику с острыми коликами в животе. Врачи быстро поставили верный диагноз, однако весьма неутешительный - мезентериальная ишемия - тромбоз в верхней брыжеечной артерии. А это приводит к недостаточному снабжению кислородом кишечника и дисфункции всего органа.

В такой экстренной ситуации было принято решение выполнить диагностическую ангиографию сосудов брюшной полости. Результат превзошел все ожидания - кровоток в верхней брыжеечной артерии полностью восстановился. Пациентка избежала открытого хирургического вмешательства и последующих осложнений.

"Мезентериальная ишемия - одно из самых опасных заболеваний в абдоминальной хирургии, летальность которого составляет до 89 %, то есть в среднем из 10 человек выживает 1-2 независимо от возраста. Закупорка брыжеечной артерии коварна тем, что даже при открытой операции невозможно полностью восстановить кровоток. В дальнейшем болезнь прогрессирует: в тех местах, куда кровь перестала поступать, возникает некроз. Еще одной опасностью болезни является то, что при ишемической фазе (которая была у нашей пациентки), кроме боли, никаких признаков болезни нет, что осложняет быструю и точную диагностику. А если этого не сделать, наступает упомянутый выше некроз со всеми вытекающими последствиями", - сообщили в ведомстве.