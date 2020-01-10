NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты

Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов. Об этом говорится в пресс-релизе NASA.

Обнаруженная планета на 20 процентов больше Земли, однако, она находится в так называемом "поясе Златовласки", то есть на таком расстоянии от ближайшей звезды, которое подразумевает существование воды в жидком виде и условия для развития жизни. Это потенциально обитаемый мир.

Планета получила название TOI 700 d и ее обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer. Небесное тело находится возле холодной карликовой звезды класса М - TOI 700. Эта звездная система расположена очень далеко от Земли, в южном созвездии Золотая Рыба - на расстоянии 100 световых лет.

Ученые особенно отметили, что за все время наблюдений они не зафиксировали вспышек на звезде TOI 700. А это значительно повышает шансы того, что планета TOI 700 d получает именно столько света и тепла, сколько необходимо для зарождения жизни. Если бы звезда была более яркой, то обнаруженная планета оказалась бы слишком горячей.

Вокруг звезды TOI 700 вращаются также еще две другие планеты разной величины. По предположениям, одна из них может являться газовым гигантом, наподобие Сатурна.

Точные условия климата на обнаруженной планете TOI 700 d пока неизвестны, но астрономы смоделировали 20 версий того, что может представлять из себя это небесное тело, исходя из размеров планеты и типа звезды, вокруг которой она вращается.

Одна из предложенных моделей описывает TOI 700 d как планету, полностью покрытую океаном с плотной атмосферой, в которой преобладает углекислый газ. Другая модель изображает TOI 700 d в виде безоблачной планеты, имеющей материки и океаны. В этом случае она еще больше похожа на современную Землю.