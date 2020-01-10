Путин назвал дату начала регулярных грузовых перевозок по Крымскому мосту

Регулярное грузовое железнодорожное сообщение через Крымский мост будет осуществляться с 1 июля наступившего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Ялте, в котором принимает участие руководство Крыма и Севастополя.

Президент сообщил, что открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами.

- Особенно рассчитываю на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения, - заявил глава государства. - С 1 июля в регулярном режиме будут осуществлять железнодорожные перевозки товаров.

Это особенно важно в связи с тем, что жители Крыма часто говорят о необходимости нормализации цен на товары первой необходимости. Путин пояснил, что в их числе - продукты питания, топливо и строительные материалы.