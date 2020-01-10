Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

Президент РФ Владимир Путин на совещании в Ялте заявил о необходимости повысить качество жизни граждан в Крыму.

Российский лидер проводит в Ялте совещание с руководителями Крыма и Севастополя по вопросам социально-экономического развития полуострова.

- Нужно повышать качество жизни на полуострове, - поставил задачу глава государства, - развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты.

Путин пояснил, что повышение качества жизни должно выражаться в ремонте домов, инженерных сетей, благоустройстве территорий, общественных пространств.

Президент особо подчеркнул, что речь идет не только о курортных и туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах.

- Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму. Навести здесь порядок, - заявил глава государства.

Необходимо усовершенствовать и транспортную инфраструктуру на полуострове, продолжил задачу Владимир Путин. "Решительных, просчитанных действий требует укрепление региональных систем коммуникаций, - заявил он. - Имею в виду строительство и ремонт местных автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновление подвижного состава пригородного сообщения".

Высокая планка в строительстве магистральной инфраструктуры в Крыму уже задана, напомнил президент. "Нужно поднимать до этого уровня и ее региональную составляющую", - поставил задачу он.