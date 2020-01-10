Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма

Президент Владимир Путин на совещании в Ялте поставил перед руководством полуострова задачу по решению проблем с водоснабжением.

Ранее президент заявил о необходимости поднять уровень жизни в Крыму. В частности, заявил о плохом состоянии здравоохранения на полуострове.

- Сделано много, но еще не все, - обратил внимание руководства Крыма и Севастополя президент. - Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения.

Также, по словам Путина, необходимо обратить внимание на решение экологических вопросов, "которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался".

И все же, считает глава государства, за последние годы было сделано немало для развития потенциала полуострова. Ключевым фактором стало создание магистральной инфраструктуры. Очевиден также прогресс по интеграции регионов в общее, социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство страны.