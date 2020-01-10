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10.01.2020,  
12:14
Текст:  Николай Грищенко

Удар ракеты "Кинжал" по морской цели показали на видео

Пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К показали на видео. Ракетные стрельбы прошли в рамках совместных учений ВКС России, а также Черноморского и Северного флотов. Всего было задействовано свыше 30 кораблей и 40 летательных аппаратов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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По данным Минобороны, ракеты успешно поразили цели.

На видео ТК "Звезда" показан выход истребителя-перехватчика в зону пуска ракеты, а также старт гиперзвукового боеприпаса. На кадрах с беспилотного летательного аппарата демонстрируется попадание ракеты в надводный корабль условного противника.

Напомним, что десять истребителей МиГ-31К с ракетными комплексами "Кинжал" заступили на опытно-боевое дежурство в мае 2018 года. Перехватчики размещены на территории Южного военного округа. В ноябре 2019 года гиперзвуковой "Кинжал" впервые был испытан в Арктике. Скорость ракеты достигла 10 Махов, и боеголовка успешно поразила наземную цель на полигоне Пембой около Воркуты.

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Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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