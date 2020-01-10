В Феодосии задержан за взятки бывший эксперт Роспотребнадзора

В Феодосии Главное следственное управление СК по Республике Крым задержало экс-работника регионального управления Роспотребнадзора, подозреваемого в получении взяток в размере 85 тысяч тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Преступление выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Крым. А злоумышленник задержан оперативниками этого подразделения. По версии следствия, при проверке магазина меховых и кожаных изделий сотрудник Роспотребнадзора выявил нарушения и пообещал владелице магазина большие неприятности с бизнесом в случае отказа от передачи ему взятки.

В СК сообщили, что специалист не раз получал от ИП взятки, общая сумма которых за год - с декабря 2018-го по декабрь 2019-го - достигла 85 тысяч рублей, а задержание провели в момент получения от бизнесмена очередного "платежа" в 50 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего эксперта отдела защиты прав потребителей завели по части 3 статьи 290 и части 2 статьи 159 УК РФ. Он подозревается во взятке и мошенничестве. Фигуранту избрана мера пресечения - домашний арест.