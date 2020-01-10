В Крыму рассказали о запуске прямых авиарейсов Симферополь - Ереван

Уже с марта 2020 года планируется открыть прямое авиасообщение между Симферополем и Арменией. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

- Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации для регулярных полетов, - уточнил Черняк. - Сейчас идет подготовка и согласования, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. С марта планируются полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю.

Черняк отмечает, что рейс Симферополь-Ереван станет первым прямым маршрутом между вернувшимся в состав РФ полуостровом и иностранным государством. Хотя попытки наладить авиаперевозки с другими странами предпринимались с 2014 года.

- Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний, - считает Черняк. - Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь.

Созданная в 1993 году российская авиакомпания "Икар" одной из первых начала регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией. С 2015 года выполняет полеты под коммерческим наименованием Pegas Fly.

Напомним, накануне вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил о возможном запуске в ближайшие год-два поездов в Белоруссию, Казахстан и Азербайджан через Крмский мост.