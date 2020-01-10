В море у Анапы из-за тепла начали массово гибнуть медузы

В окрестностях города-курорта Анапы к берегу прибило множество погибших медуз. Об этом сообщает официальная городская газета "Анапское Черноморье".

Большое скопление мертвых медуз жители обнаружили у берегов популярного курортного поселка Большой Утриш. По словам очевидцев, из-за этого вода стала густой, похожей на студень или кисель. Причиной столь редкого явления, по мнению местного эколога, могла послужить высокая температура.

"Аномально высокая для конца декабря - начала января температура воды привела к тому, что медуз размножилось больше, чем обычно. Потом резкое похолодание, плюс штормовой ветер - и вот вам результат", - прокомментировала ситуацию кандидат биологических наук Светлана Панькова.