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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В море у Анапы из-за тепла начали массово гибнуть медузы

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В окрестностях города-курорта Анапы к берегу прибило множество погибших медуз. Об этом сообщает официальная городская газета "Анапское Черноморье".

Фото: iStock
Погода не дала балтийским нерпам подготовиться к появлению потомства

Большое скопление мертвых медуз жители обнаружили у берегов популярного курортного поселка Большой Утриш. По словам очевидцев, из-за этого вода стала густой, похожей на студень или кисель. Причиной столь редкого явления, по мнению местного эколога, могла послужить высокая температура.

"Аномально высокая для конца декабря - начала января температура воды привела к тому, что медуз размножилось больше, чем обычно. Потом резкое похолодание, плюс штормовой ветер - и вот вам результат", - прокомментировала ситуацию кандидат биологических наук Светлана Панькова.

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