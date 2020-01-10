В Симферополе изменили порядок платы за присмотр в детских садах

С 1 января 2020 года в Симферополе постановлением мэра Елены Проценко установлен новый порядок расчета родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. Это сделано для более полноценного питания малышей, которых родители оставляют на время более 12 часов. Об этом сообщила заместитель главы администрации - начальник управления образования Татьяна Сухина.

- В прошлом году дошкольные учреждения кормили детей три раза в сутки - это завтрак, обед и полдник, - уточнила Сухина. - Но участились обращения родителей, которые просили ужин в группах с 12-часовым режимом работы. Поэтому было принято соответствующее решение.

Теперь, по словам Татьяны Сухиной, в ясельных группах с 10-часовым пребыванием плата составит 105 рублей в день на одного ребенка, с 12-часовым - 125 рублей, более 12 часов - 150 рублей за одного ребенка в день.

В дошкольных группах установлена плата 123 рубля в день при пребывании до 10 часов, 150 рублей - до 12 часов, 180 рублей - свыше 12 часов.

В группах кратковременного пребывания до пяти часов дневная плата составит 80 рублей в день для детей до трех лет и 100 рублей для детей от трех до семи лет.

При этом ранее, с 1 января 2019 года, в ясельных группах (до трех лет) была установлена единая сумма 110 рублей в день на одного воспитанника, а с трех до семи лет - 140. В группах кратковременного пребывания действовал тариф 70 и 90 рублей соответственно для детей до трех и старше трех лет.

Вице-мэр отметила, что 94 процента собираемых родительских денег пойдет на оплату питания детей, шесть процентов - на хозяйственно-бытовые нужды и средства гигиены для воспитанников.

От платы за присмотр и уход за детьми будут по-прежнему освобождены дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также малыши, у которых один из родителей инвалид первой или второй группы. Все расходы на себя берет бюджет Симферополя.