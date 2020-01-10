В Сочи стала распускаться мимоза

В Сочи зацвела мимоза, которая обычно начинает радовать сочинцев и гостей курорта в конце января.

Мимоза начала распускаться после того как зацвели первоцветы - подснежники, цикламены и морозники.

- Эти цветы вообще появились на три месяца раньше, - рассказал заместитель директора по научной работе Кавказского биосферного заповедника Николай Ескин. - Причина заключается в погодных условиях - влажном и продолжительном лете, а также теплой и сухой осени.

По словам Ескина, преждевременная вегетация - это не новое явление, и для природы оно вредно, в первую очередь потому, что отнимает силы у растений.