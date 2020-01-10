В Волгограде медицинский автомобиль с пациентом врезался в стоб

В Волгограде в ДТП попал автомобиль "УАЗ", принадлежащий противотуберкулезному диспансеру. В момент аварии в машине находился пациент.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, автомобиль врезался в столб. ДТП произошло в центре города возле Мамаева кургана. При этом пострадали три человека.

По предварительным данным ими оказались водитель, 44-летняя пассажирка и 59-летний пациент без определенного места жительства, которого перевозила машина. При этом у пострадавших были зафиксированы травмы головы, переломы и ушибы.

Согласно предварительной информации, машина попала в аварию из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.