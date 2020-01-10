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10.01.2020 06:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Где живут трудоголики

На Урале продолжительность рабочей недели выше средней по России
Текст: Мария Лисина ( Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 2(8056)
По данным Росстата, жители Среднего Урала работают в среднем 38 часов в неделю, тогда как на Алтае, например, всего 33 часа. Впрочем, как утверждают эксперты, этот показатель говорит не о трудолюбии людей, а скорее характеризует ситуацию на рынке труда региона, ведь люди работают много только там, где работа есть.

- Чем хуже ситуация на рынке труда, тем меньше рабочая неделя. Например, в южных регионах, где работа часто сезонная, а также преобладает теневая занятость, - отметили в свердловской Федерации профсоюзов.

К слову, согласно Трудовому кодексу рабочая неделя не может длиться дольше 40 часов. В этом ракурсе все регионы страны укладываются в норму. И, хотя Свердловская область находится у верхней границы, о массовых переработках речь не идет.

- В практике Госинспекции труда в Свердловской области встречаются отдельные случаи обращения работников с жалобами на работодателей из-за ненадлежащего учета рабочего времени и переработок. По каждому из них инспекцией проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Работодателям выдаются предписания об устранении нарушения, решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности, - рассказали в Государственной инспекции труда в Свердловской области.

Фото: iStock
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Того же мнения придерживаются и ученые. Правда, на сверхурочный труд у них свой взгляд: зачастую это не прихоть работодателя, а его ошибка. На предприятиях, где можно задерживаться, сотрудники зачастую растягивают свои ежедневные обязанности за рамки рабочего дня, чтобы получить больше. Тогда как в компаниях, где такое не практикуется, работникам приходится укладываться в положенные 8 часов.

Говорят эксперты и о том, что меньше трудиться уральцам в ближайшее время не удастся: сокращение рабочей недели до четырех дней, которое активно обсуждалось минувшей осенью, вводят лишь немногие предприятия и пока в формате эксперимента, далеко не для всех категорий работников.

Прорывных технологий, кардинально снижающих трудозатраты, пока нет, хотя на промышленных предприятиях и внедряются автоматизация, цифровизация, электронный документооборот, отмечает преподаватель УрГЭУ кандидат экономических наук Евгения Лагутина. По ее мнению, люди действительно станут работать меньше только тогда, когда основную работу будет выполнять техника, а человек останется только в качестве обслуживающего персонала.

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