На Ямале пассажир такси ранил водителя отверткой

На Ямале установлен и задержан подозреваемый по делу о нападении на таксиста.

Шестого января в дежурную часть обратился водитель с заявлением о том, что в салоне его автомобиля на него напал пассажир-мужчина, пытался украсть выручку.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, злоумышленник был пьян, садясь в такси. Когда машина прибыла на место, и шофер попросил рассчитаться за проезд, пассажир достал из кармана отвертку и ударил ею таксиста в грудь. Нападавший потребовал у своей жертвы деньги, но водитель оказал сопротивление, выбрался из машины и убежал.

Подозреваемый - ранее не судимый местный житель 1980 года рождения. Свою вину он признал и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия" (максимальный срок наказанию - до 10 лет колонии).