Конкурировать с альпийскими курортами Уралу пока не с руки. И горы ниже, и сервис скромнее. Поэтому в погоне за туристами в Челябинской и Свердловской областях решили сделать ставку на уникальные старинные и современные производства, окунув путешественников в атмосферу демидовского горного дела, советской индустриализации и современного расцвета технологий.

- Еще несколько лет назад о въездном внутреннем туризме у нас мало кто говорил. Были зачатки делового - для делегаций, - рассказала директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. - Мы задумались: какие у нас могут быть преимущества перед такими известными туристическими направлениями, как Золотое кольцо России, Москва и Санкт-Петербург? И очень скоро поняли, что тренд складывается в пользу промышленного туризма, который для индустриального Урала может стать своеобразной визитной карточкой. А для моногородов еще и палочкой-выручалочкой, стимулирующей развитие туристической инфраструктуры и бизнеса.

Сегодня на Среднем Урале действует уже более 50 индустриальных туристических маршрутов, охватывающих значительную часть региона. К примеру, для гостей открыты объекты промышленного наследия заводчиков Демидовых в Невьянске, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Любители сказов Бажова могут посетить Сысертский район, а желающие окунуться в легендарное советское прошлое - Уралвагонзавод и знаменитый Ирбитский мотозавод, где с удовольствием покажут и расскажут, как делаются старейшие в стране мотоциклы "Урал".

В Челябинской области двери для туристов открыли такие промышленные гиганты, как Челябинский трубопрокатный завод с его "белой металлургией" и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Причем если производители труб принимают экскурсии совершенно бесплатно - это вопрос имиджа и кадровой политики предприятия, стремящегося показать новую "философию преображения", то за посещение ММК туристы должны заплатить по таксе от 700 до 1200 рублей, в зависимости от размеров группы.

- Конечно, для предприятия, выпускающего 12 миллионов тонн металлопродукции в год, туристы не являются статьей дохода, - пояснила сотрудница информационного центра комбината Ксения Суднева. - Но проведение экскурсий связано с расходами, которые должен понести каждый желающий посмотреть на "укрощение огня", - это плата за экскурсионный автобус, сопровождающих, спецодежду (гостям выдается униформа красного цвета, позволяющая выделить их на производственной площадке, обувь, каски, респираторы, перчатки и аудиосистемы, помогающие слушать экскурсовода при сильном шуме).

"Укрощением огня" здесь назвали одну из наиболее популярных экскурсий по доменному цеху и производству толстолистового проката. Постоять рядом с печью высотой с 15-этажный дом и сделать селфи на фоне бьющего рекой расплавленного металла за последний год решились 12 тысяч человек, в том числе интуристы из Великобритании, Германии и Эстонии. А сам комбинат за креатив отмечен всероссийской премией "Маршрут года-2019".

На Среднем Урале действует уже более 50 индустриальных турмаршрутов, охватывающих значительную часть региона

Впрочем, как показывает практика, не менее интересны туристам и малые предприятия. По мнению экспертов, это может быть пищевая индустрия, гастрономия, народно-художественные промыслы, подчеркивающие уникальность территории. Типичный пример - Златоуст, в котором масса предприятий, поддерживающих старинные традиции изготовления украшенного оружия. Многие из них уже поставили работу с туристами на поток. К примеру, "АиР" создал реконструкцию оружейной слободы с собственным кузнечным двором, рудником. И каждый желающий может отчеканить здесь свою счастливую монету и даже выковать клинок.

- Мастер-классы проводятся под открытым небом и на производстве, - пояснила представитель компании Татьяна Захарова. - Для удобства гостей нам пришлось сделать крытые технологические переходы между производственными участками и в три раза увеличить площадь автопарковки. Проект давно вышел на самоокупаемость и не требует дополнительных вливаний от производства.

На Среднем Урале такие экзотические производства стали широко известны благодаря проектам, связанным с событийным туризмом. Например, Артинский завод кос с 230-летней историей. Когда на его площадке пять лет назад решили провести первый международный турнир косарей, многие хихикали в ладошку. А сегодня это мероприятие ежегодно посещают сотни европейцев, которые с удовольствием соревнуются с косарями из Якутии, Башкирии, Тюменской области и других регионов. Выкашивают на скорость делянки под гармонь и балалайку. А главное - сам завод стал узнаваем и теперь даже поставляет сувенирную продукцию на экспорт. Так что у таких проектов большие перспективы.

- Мы хотим вовлечь как можно больше небольших производств, поскольку для них это и новая статья дохода, и работа на имидж, и решение кадровых вопросов, - продолжает тему директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов. - У школьников и студентов благодаря экскурсиям на предприятия формируется представление о работе реального сектора экономики.

В идеале доходы от туризма должны быть сопоставимы с прибылью от основного бизнеса, считают эксперты. И чем больше уникальных уральских производств и промыслов включатся в такую работу, тем привлекательнее для внутреннего туризма окажется весь регион. А имиджевые недостатки, связанные со стереотипом восприятия городов-заводов, со временем превратятся в преимущества.