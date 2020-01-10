Уралец в праздники не смог улететь в Доминикану из-за долгов

Житель Алапаевска не смог во время новогодних каникул улететь к океану из-за того, что накопил большой долг перед кредитной организацией. Уральца буквально сняли с международного рейса в аэропорту Кольцово.

"В отношении него было возбуждено исполнительное производство о взыскании кредитной задолженности в размере 344 тысяч рублей и исполнительского сбора свыше 24 тысяч рублей. Мужчина был уведомлен об этом, знал о последствиях уклонения от погашения", - подчеркнули в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Так как в срок денег от должника не поступило, ему ограничили выезд за пределы страны. Мужчина на контакт с надзорными органами не шел, решения суда исполнять не спешил, однако строил планы на новогодние каникулы и купил билеты в Доминиканскую республику.

Пересечь государственную границу ему не удалось. Как только его сняли с самолета, он сразу обратился к дежурному специалисту ФССП, получил квитанцию и оплатил долги в полном объеме. Но лишь после завершения всех процессуальных действий, несостоявшийся путешественник смог повторно купить билеты и улететь на отдых.

Кстати

В 2019 году свердловское управление ФССП вынесло более 200 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда за пределы России в отношении должников - жителей области.