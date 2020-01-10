Екатеринбург занял второе место среди региональных городов-миллионников по суммарному метражу проектов с использованием эскроу-счетов. Обогнал уральскую столицу по итогам 2019 года только Краснодар.

В целом по стране, по данным аналитического центра ЦИАН, доля жилья, финансируемого по эскроу-счетам, в конце декабря достигла 23 процентов (27 миллионов квадратных метров). Еще 94 миллиона квадратов могут быть проданы по договорам долевого участия, хотя не исключено, что застройщики перейдут на продажи по эскроу. Подчеркнем: речь идет именно об активных проектах, а не о проблемных.

Лидерами в этом направлении по объемам строительства являются Москва (4,6 миллиона квадратных метров), Московская область (3 миллиона) и Санкт-Петербург (1,8). Екатеринбург с его миллионом квадратов достойно смотрится не только на федеральном уровне, но и на окружном: Тюмень и Челябинск отстают по объемам вдвое, Курган - в 20 раз.

Зато в плане охвата рынка реформой впереди Челябинск, где доля экскроу-проектов составляет 52 процента, тогда как в Екатеринбурге - всего 28. Для сравнения: в Перми этот показатель составляет 37 процентов, в Самаре и Воронеже - 24, в Новосибирске - 14.

Что касается средств, аккумулированных по новым правилам в стройкомплексе, то, по информации Банка России, за два месяца эта сумма выросла в 1,5 раза и превысила 107 миллиардов рублей. Из них девять миллиардов вложили жители УрФО. На 2 декабря они открыли 4,4 тысячи счетов эскроу из 33 тысяч по всей стране.

На конец года застройщики заключили с банками 653 кредитных договора на 796 миллиардов рублей. По словам заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, это практически соответствует ситуации перед стартом реформы: тогда в строительство жилья было вложено около четырех триллионов рублей, из них 650 миллиардов дали банки, 400 миллиардов составляли собственные средства застройщиков, все остальное - деньги дольщиков. Но по мере развития системы эскроу соотношение будет меняться.

Кстати

Ставка по кредиту для застройщиков на старте проекта составляет в среднем 12-13 процентов годовых, по мере поступления средств дольщиков она снижается до 5-7 процентов. Около тысячи эскроу-счетов в России уже раскрыто, из них 102 - в УрФО, девелоперы получили по ним 114 миллионов рублей.