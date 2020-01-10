В Кургане инвалидам по зрению вручили просроченные новогодние подарки

Состоящие в обществе слепых курганцы к Новому году получили подарки с просроченными конфетами. Информация об этом появилась в соцсети "ВКонтакте": в паблике выложили фотографии лакомств, срок реализации которых вышел еще в минувшем сентябре.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства области, по информации председателя Курганского отделения ВОС Александра Мельникова, речь шла о мероприятии Кетовской местной организации инвалидов по зрению.

Подарки были предоставлены благотворителями.

"Мы давно сотрудничаем с обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка - на складе могли перепутать коробки. Проверка еще не окончена, но я приношу свои извинения общественной организации", - процитировали в пресс-службе предпринимателя, владельца компании-спонсора Алексея Якимова.

По его словам, по факту инцидента на предприятии сейчас идет внутренняя проверка.