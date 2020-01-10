В Тюмени главу турагентства задержали за обман клиентов на 4 млн рублей

В Тюмени задержали 55-летнюю владелицу туристического агентства: женщину подозревают в обмане клиентов на сумму более четырех миллионов рублей.

Заявления от несостоявшихся туристов начали поступать в правоохранительные органы с конца августа 2019 года. Полицейские выяснили, что в период с февраля по август все эти люди покупали путевки за границу в одной фирме.

Ее руководитель продавала курортные туры раннего бронирования. Она принимала оплату наличными в офисе своего агентства, переводами на карту, а также помогала онлайн оформить кредиты. Однако ни в какой отпуск клиенты не поехали: предпринимательница перестала выходить на связь, а офис закрылся.

"Общая сумма ущерба перед потерпевшими, количество которых превысило три десятка человек, составила более четырех миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе главка МВД Тюменской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" (максимальное наказание - до десяти лет в колонии).