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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Говорить по мобильному телефону нужно не более двух минут

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Говорить по мобильному телефону лучше не более 2 минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут, отмечают в санитарном ведомстве. Если есть необходимость, то лучше писать сообщения. Это гораздо безопаснее, чем долго держать трубку возле уха.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально. Таким образом можно понизить мощность излучения, воздействующего на мозг, в четыре раза.

Интересно, что в момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности. Но уже через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня. Поэтому в Роспотребнадзоре рекомендуют сначала дождаться ответа на другом конце, а потом уже прикладывать трубку к уху.

Увлекаться играми в телефоне не стоит, так как из-за этого идет большая нагрузка на глаза, что может привести к ухудшению зрения.

Фото: iStock
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Если человек носит очки с металлической оправой, то при разговоре рекомендуется их снимать: наличие оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя. Не рекомендуется также класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.

Носить мобильники лучше в сумке, а не в карманах одежды. Это также поможет защитить от излишнего излучения.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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