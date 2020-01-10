Русские "молнии" сокрушили "койотов" в матче НХЛ

Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев признаны лучшими игроками матча, в котором "Тампа-Бэй" уверенно переиграла "Аризону" - 4:0.

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ не оставила шансов "Аризоне" - 4:0. Уже в первом периоде две шайбы побывали в воротах гостей - отличились Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачев.

Во втором периоде настало время Никиты Кучерова. С интервалом в две минуты он дважды поразил ворота "койотов". Сначала он отличился после перехвата Стивена Стэмкоса и точного паса Яна Рутты. Ну а затем Стэмкос вывел россиянина на пустой угол.

Кучеров продлил серию с набранными очками до семи матчей подряд и стал второй звездой матча. Третьей звездой был признан Сергачев. Лучшим игроком стал голкипер Андрей Василевский. Он останавливал выходы один на один и отражал сложные броски.

Всего в активе российского голкипера 25 отраженных бросков и первый в нынешнем сезоне матч на ноль.