Русские "молнии" сокрушили "койотов" в матче НХЛ

Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев признаны лучшими игроками матча, в котором "Тампа-Бэй" уверенно переиграла "Аризону" - 4:0.
"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ не оставила шансов "Аризоне" - 4:0. Уже в первом периоде две шайбы побывали в воротах гостей - отличились Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачев.
Во втором периоде настало время Никиты Кучерова. С интервалом в две минуты он дважды поразил ворота "койотов". Сначала он отличился после перехвата Стивена Стэмкоса и точного паса Яна Рутты. Ну а затем Стэмкос вывел россиянина на пустой угол.
Кучеров продлил серию с набранными очками до семи матчей подряд и стал второй звездой матча. Третьей звездой был признан Сергачев. Лучшим игроком стал голкипер Андрей Василевский. Он останавливал выходы один на один и отражал сложные броски.
Всего в активе российского голкипера 25 отраженных бросков и первый в нынешнем сезоне матч на ноль.
The ninth straight victory for the @TBLightning and you can thank Andrei Vasilevskiy's @pepsi shutout for that. pic.twitter.com/LVpAMXcVm4— NHL (@NHL) 10 января 2020 г.