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10.01.2020 07:53
Рубрика: Спорт

Русские "молнии" сокрушили "койотов" в матче НХЛ

Текст: Максим Домчев

Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев признаны лучшими игроками матча, в котором "Тампа-Бэй" уверенно переиграла "Аризону" - 4:0.

Фото: РИА Новости
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"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ не оставила шансов "Аризоне" - 4:0. Уже в первом периоде две шайбы побывали в воротах гостей - отличились Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачев.

Во втором периоде настало время Никиты Кучерова. С интервалом в две минуты он дважды поразил ворота "койотов". Сначала он отличился после перехвата Стивена Стэмкоса и точного паса Яна Рутты. Ну а затем Стэмкос вывел россиянина на пустой угол.

Кучеров продлил серию с набранными очками до семи матчей подряд и стал второй звездой матча. Третьей звездой был признан Сергачев. Лучшим игроком стал голкипер Андрей Василевский. Он останавливал выходы один на один и отражал сложные броски.

Всего в активе российского голкипера 25 отраженных бросков и первый в нынешнем сезоне матч на ноль.

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