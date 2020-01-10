Бессонная ночь привела к появлению симптома болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Уппсалы (Швеция) провели исследование группы молодых мужчин в возрасте 22 лет, которым предлагалось провести одну ночь без сна. Оказывается, даже одна такая ночь может стать толчком к развитию страшной и неизлечимой болезни Альцмейгера, поражающей мозг человека. Причем мужчины подвержены риску заболеть больше, чем женщины.

Испытуемые играли в компьютерные игры, смотрели фильмы или просто общались друг с другом. После этого у них брали кровь на анализ и подсчитывали концентрацию разных биомаркеров.

Исследователи сами были поражены полученными результатами. После бессонной ночи у тестируемых произошел скачок уровня тау-белка - сразу почти на 20 процентов. Уже давно доказано, что токсичные бета-амилоидные и тау-белки являются маркерами болезни Альцгеймера, они влияют на развитие старческого слабоумия.

Что касается бета-амилоидов, то увеличение их количества в спинномозговой жидкости после бессонной ночи было обнаружено в 2018 году. А теперь подтвержден и рост количества другого зловредного агрегатора - тау-белков.

Таким образом, ученые получили еще одно подтверждение тому, что нарушения сна могут быть связаны с развитием болезни Альцгеймера. Теперь предстоит выяснить, отчего именно происходит выброс тау-белка: из-за стресса после сна без отдыха или из-за того, что организм не успел метаболизировать тау-белки, скопившиеся за предыдущий день.

С другой стороны, мы, конечно, видим немало примеров, когда ученые и водители, врачи и писатели ведут "ночной образ жизни", и необязательно заканчивают жизненный путь полными маразматиками. Возможно, они компенсируют утраченный ночной отдых в другое время. Рамки предпринятого шведскими учеными эксперимента не столь широки и многогранны, чтобы делать окончательные выводы.